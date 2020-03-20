США закрили кордон з Мексикою

Адміністрація Дональда Трампа оголосила про заборону в'їзду до США будь-кого без поважних і суттєвих причин через мексиканський кордон, залишивши при цьому можливість для торговельних перевезень.

Про це заявив у п'ятницю під час спеціального брифінгу в Білому домі державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати й Мексика досягли домовленості щодо запровадження заборони для несуттєвого перетину нашого спільного кордону. Обидві наші країни усвідомлюють важливість взаємодії для обмеження поширення вірусу",- заявив глава Держдепартаменту.

Водночас, він підкреслив, що сторони домовились зберегти можливості для торговельних перевезень, які "підтримують обидві економіки".

Нові обмеження набудуть чинності в суботу, 20 березня.

Водночас, прикордонний патруль почне розвертати всіх нелегальних іммігрантів прямо з кордону, без розміщення їх у резерваціях для мігрантів, як це було організовано раніше.

Читайте також: США призупиняють видачу віз в усіх посольствах

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американська сторона закриває кордон з Канадою для "несуттєвих перевезень".

Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США призупиняє надання звичайних візових послуг у всіх посольствах та консульствах країни у зв'язку з пандемією коронавірусу у світі.