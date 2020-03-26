Штати кинули понад 10 тисяч нацгвардійців на боротьбу з коронавірусом

Щонайменше 10,7 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США наразі активовані в усіх штатах з метою допомоги місцевим органам влади на місцях у боротьбі з поширенням коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє CNN.

"Наразі у США активовані понад 10 700 членів Національної гвардії в процесі протистояння коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

Вони допомагають доставляти їжу громадянам у найбільш постраждалих регіонах, забезпечують підтримку підрозділам реагування на надзвичайні ситуації. Крім того, нацгвардійці надають підтримку транспортом, а також допомагають проводити оцінку стану охорони здоров’я під час пандемії.

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Як заявив керівник Бюро Нацгвардії США генерал Джозеф Ленгієл, нацгвардійці забезпечують підтримку американців упродовж усієї кризи. "Ми перебуваємо в цьому разом, і ми разом це переборемо", - заявив генерал.

При цьому уточнюється, що підрозділи Нацгвардії США активовані в усіх 50-ти штатах, окрузі Колумбія та трьох американських територіях поза континентом.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати перебувають на третій позиції у світі за кількістю виявлених хворих на коронавірус. Наразі, за офіційними даними, в США зафіксовано 65.778 інфікованих. Щонайменше, 942 пацієнти померли, 361 людина повністю одужала. Найгірша ситуація наразі залишається в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія.