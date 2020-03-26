Штати кинули понад 10 тисяч нацгвардійців на боротьбу з коронавірусом
Про це повідомляє CNN.
"Наразі у США активовані понад 10 700 членів Національної гвардії в процесі протистояння коронавірусу", - зазначається в повідомленні.
Вони допомагають доставляти їжу громадянам у найбільш постраждалих регіонах, забезпечують підтримку підрозділам реагування на надзвичайні ситуації. Крім того, нацгвардійці надають підтримку транспортом, а також допомагають проводити оцінку стану охорони здоров’я під час пандемії.
Як заявив керівник Бюро Нацгвардії США генерал Джозеф Ленгієл, нацгвардійці забезпечують підтримку американців упродовж усієї кризи. "Ми перебуваємо в цьому разом, і ми разом це переборемо", - заявив генерал.
При цьому уточнюється, що підрозділи Нацгвардії США активовані в усіх 50-ти штатах, окрузі Колумбія та трьох американських територіях поза континентом.
Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати перебувають на третій позиції у світі за кількістю виявлених хворих на коронавірус. Наразі, за офіційними даними, в США зафіксовано 65.778 інфікованих. Щонайменше, 942 пацієнти померли, 361 людина повністю одужала. Найгірша ситуація наразі залишається в штатах Нью-Йорк, Вашингтон, Каліфорнія.