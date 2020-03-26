Канада ухвалила заходи економічної підтримки населення на $76 мільярдів

Обидві палати канадського парламенту підтримали ряд урядових законопроєктыв, що передбачають виділення понад 107 мільярдів канадських доларів (близько $76 мільярдів) на фінансову підтримку населення, яке постраждало від спричиненої поширенням COVID-19 економічної кризи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, дебати у нижній палаті парламенту тривали майже 15 годин замість запланованих 4.

Уряд передбачив $37 мільярдів на різноманітну пряму допомогу і ще $39 мільярдів податкових знижок. Вже незабаром Канада тимчасово підвищить виплати на утримання дітей, почне виплачувати фінансову допомогу тим, хто перебуває у карантині, полегшить критерії для отримання виплат по безробіттю та надасть іншу фінансову підтримку населенню.

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Уряд також отримав прав до червня цього року здійснювати більшість платежів без необхідності погоджувати їх із парламентом.

Лише упродовж останнього тижня більше мільйона канадців подали заяви на виплати допомоги по безробіттю.

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Станом на ранок середи на території Канади було підтверджено 1959 випадків інфікування новим коронавірусом. Недуга забрала життя 27 людей.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 471,044 випадків зараження коронавірусом, з них 21,284 летальні та 114,228 осіб одужали.