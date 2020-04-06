Сьогодні стартує "Всеукраїнська школа онлайн"

Сьогодні о 10 годині ранку для всіх українських школярів середніх та старших класів, а також для всіх охочих свої віртуальні двері відчинить "Всеукраїнська школа онлайн".

Про це у Facebook написала перша леді України Олена Зеленська.

"Понад 40 учителів записали для вас відеоуроки з 11 шкільних предметів та доклали всіх зусиль, щоб зробити їх цікавими та корисними", - зазначила вона.

Щоранку, о 10:00, з понеділка до п’ятниці, уроки транслюватимуть такі українські телеканали:

5-й клас – «ПлюсПлюс» та «112 Україна»

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK та «5 канал»

8-й клас – «Індиго» та УНІАН

9-й клас – «Рада» та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

Всі уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube, на медіасервісах та інтернет-платформах 1+1 video, ТСН.ua, УНІАН, а також на Megogo та oll.tv, на яких уроки «Всеукраїнської школи онлайн» будуть безкоштовно доступні навіть для незареєстрованих користувачів.

"Шановні батьки, стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся самі! Діти, успіхів вам у навчанні! Залишаємось вдома! Вчимося вдома!" - зазначила Зеленська.

Як повідомляв Укрінформ, рішенням уряду карантин, який розпочався в Україні 12 березня через епідемію коронавірусу, продовжено до 24 квітня.

Станом на 22:00 5 квітня в Україні 1308 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 37 летальних, 27 пацієнтів одужали.