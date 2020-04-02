У Чернівецькій області вже 10 медиків інфіковані COVID-19

У Чернівецькій області серед інфікованих COVID-19 є 10 медичних працівників.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Серед інфікованих ми маємо 10 медичних працівників. Четверо з них були інфіковані на робочому місці. За результатами епідеміологічного дослідження встановлено, що шестеро медпрацівників інфікувалися не в лікарнях, а у своїх населених пунктах", - сказав Осачук.

Як повідомляв Укрінформ, раніше коронавірус виявили у завідувача інфекційним відділенням та двох медсестер Хотинської райлікарні, що в Чернівецькій області. Ще у 80 працівників цієї лікарні, які могли контактувати з хворими, взяли аналізи на COVID-19.

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В Україні лабораторно підтверджено 794 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.

У Чернівецькій області інфіковано 143 особи (5 осіб померло).