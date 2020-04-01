Українські медики отримають бонуси від мобільних операторів

Українські медики отримають бонуси від трьох мобільних операторів: lifecell, Київстар та Vodafone Україна.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Чергова антивірусна ініціатива мобільних операторів – українські медики отримають бонуси на свої рахунки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що у lifecell дадуть медикам 20 ГБ інтернету та 1500 хвилин для дзвінків на міські та мобільні по Україні. Для цього лікарями треба заповнити форму на сайті оператора або набирати *440*3#.

Для абонентів Київстар, пояснюють у Мінцифри, дадуть 150 бонусів (1 бонус = 1 грн). Вони діють протягом 30 днів від початку нарахування, їх можна використати для дзвінків та SMS по Україні, а також для користування інтернетом та оплати пакету послуг. Для цього лікарям треба, зателефонувавши з номера, що внесений до реєстру, залишити заявку за номером 477*103.

А користувачам Vodafone, повідомляють у Мінцифри, дадуть 10 ГБ інтернету і 1000 хвилин на дзвінки та безлімітний доступ до соціальних мереж і месенджерів. Щоб скористатися пропозицією, необхідно надіслати SMS на номер 7777 або заповнити заявку на сайті. Нарахування бонусів у всіх трьох операторів відбудеться протягом п'яти робочих днів – після перевірки та підтвердження наданих у заявці даних.

Як повідомлялося, два мобільні оператори звільнили від оплати дзвінки на державні номери з інформацією про коронавірус.