У Харкові паркувальники пішли на карантин – введена оплата онлайн

У Харкові сьогодні, 2 квітня, введено безготівкову оплату за паркування автомобілів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зранку на вулицях Харкова містяни вже не побачили паркувальників у зеленій формі. Натомість з'явилися інформаційні щити з інструкцією з кожного виду оплати за паркування, з номером і графіком роботи парковки. Як йдеться в інструкції, у неробочий час парковок послугу можна не оплачувати, а люди з обмеженими можливостями мають право паркуватися безкоштовно.

У Харкові запровадили оплату за паркування через смартфон / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Ще торік міськрада почала цифрову трансформацію міста, тому поступово сервіси повинні перейти в онлайн для зручності городян, а також - для ефективного управління департаментами та комунальними підприємствами, у тому числі, КП "Харківпарксервіс". Якраз сьогодні обидві мети досягнуто. По-перше, забезпечено швидкий сервіс в сфері паркування, на чому наполягали харків'яни у своїх зверненнях до міськради, по-друге, інспектори з паркування контролюватимуть оплату за допомогою планшетів, де встановлено додаток "Інспектор", - коментує подію заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.

За його словами, плата за паркування від сьогодні приймається тільки онлайн: "Це можна зробити через новий мобільний додаток "Е-паркування", скачавши його в маркетах, Приват24 - в розділі "Транспорт/Авто", а також, для водіїв, у яких немає смартфона, - за допомогою смс-паркінгу. Здійснити оплату потрібно протягом 10 хвилин, інакше буде виписаний штраф".

Щодо вартості паркування, то, стало відомо, вона не змінилася з 2012 року і становить 5 грн/год. Ті, хто постійно користуються муніципальними парковками, можуть у кіосках на парковках придбати 30-денний абонемент, вартістю 600 грн, такі абонементі треба розміщувати на лобовому склі.

Щодо контролю оплати, то інспектори - їх зараз більше 30 - сканують номерний знак транспортного засобу і бачать онлайн стан оплати: якщо її немає - прийдеться сплатити штраф у 20-кратному розмірі від одногодинної вартості послуги за паркування. Передбачено також штрафи за паркування на місцях, виділених для людей з обмеженими можливостями, і на місцях для паркування електрокарів.

Повідомлення про штраф знайде порушника у додатку "Е-паркування", а також на лобовому склі авто чи за поштовою адресою. Не уникнуть покарання і водії з іноземною реєстрацією: штраф накладатиметься на громадян, які ввезли авто на територію України.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня харківське метро призупинило роботу у рамках протитепідемічних заходів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Веедено тимчасову схему руху наземного електротранспорту та маршрутних автобусів.