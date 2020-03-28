Закриття кордону: за останню добу на батьківщину повернулися понад 37 тисяч українців

За минулу добу в Україну повернулися 37,3 тис. українців, пасажиропотік збільшився майже вдвічі.

Про це повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

"В Україну учора прослідувало 37,3 тис. наших співвітчизників. Пасажиропотік збільшився майже удвічі", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що учора український кордон на в’їзд та виїзд загалом перетнули майже 49 тис. осіб, з яких понад 37 тис. осіб – це українці, які повернулися із-за кордону (попередньої доби в Україну повернулося 18 тис. українців).

Також зазначається, що найбільше наші співвітчизники вчора поверталися, прибувши до кордону без транспортних засобів. "Саме тому в пунктах пропуску суміжних країн фіксувалося значне скупчення людей, які очікували на перетин кордону. Для перевезення громадян за сприяння Держприкордонслужби залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС. Крім того, на певний час на одному з напрямків був відкритий піший напрямок. Всього вчора оформлено більше 22 тис. українців, які прибули до кордону пішки (попередньої доби – 6,5 тис. осіб)", - додають у ДПСУ.

Крім того повідомляється, що в аеропорту «Бориспіль» за добу було оформлено 5,5 тис. українців, які повернулися в Україну майже 30 рейсами. Також вчора Україну залишили 4,4 тис. іноземців, яких оформлено на виїзд.

За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я понад 39 тис. осіб. Виявлено двох громадян України з підвищеною температурою тіла. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Крім того, встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Через поширення коронавірусу Україна з 28 березня зупиняє пасажирський рух через кордон в обидві сторони. Ввечері 27 березня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що до України вже повернулося близько 100 000 громадян.

В Україні зафіксовано 311 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 станом на 10:00 28 березня.

Станом на ранок 28 березня у світі на коронавірус захворіли 597 458 осіб, з них 133 373 одужали і 27 370 померли.

Фото: ДПСУ