У штабі пояснили, кого пускатимуть в зону ООС на "закритих" напрямках

У штабі Об'єднаних сил дали роз'яснення, кому дозволено перетинати межі Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей через поширення гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції з 8:00 28 березня введено обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об’єднаних сил зі сторони Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Дані заходи передбачають, що перетин лінії проведення операції ОС зі сторони Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей обмежено для осіб, які не мають відповідної реєстрації на території Донецької та Луганської областей. Так само при русі із районів проведення операції обмежено переміщення осіб, які зареєстровані та проживають у Луганській та Донецькій областях, на територію Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Мешканцям Донецької та Луганської областей також рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання", - зазначається у повідомленні.

Перетин межі областей дозволено:

– особам, які є перевізниками продуктів харчування, промислових товарів та товарів першої необхідності та забезпечують життєдіяльність цивільного населення;

– особам, які є представниками підприємств та організацій, що надають послуги зв’язку, на службовому автотранспорті;

– особам, які зареєстровані на території інших областей України та працюють на підприємствах, розташованих на території Луганської та Донецької областей, або навпаки;

– медичним працівникам, які в разі необхідності, залучатимуться до надання допомоги з ліквідації наслідків спалаху гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

– працівникам засобів масової інформації, за наявності акредитації для роботи в районі операції Об’єднаних сил;

– представникам міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ;

– представникам органів військового управління, військових частин, баз зберігання, які здійснюють забезпечення продовольством та матеріально-технічними засобами в районі проведення ООС;

– особам які здійснюють логістичне забезпечення підрозділів та служб включених до складу ООС.

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Окрім цього винятки, за окремим рішенням, робитимуться у разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру чи за критичних життєвих обставин при наявності відповідних підтверджуючих документів.