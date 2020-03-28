На Донеччині створили центр координації дій волонтерів для протидії коронавірусу

У Донецькій області створили центр координації дій волонтерів, які допомагають протидіяти поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

«Управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької ОДА створило обласний координаційний центр волонтерів на базі Донецького обласного дитячо-молодіжного центру. Центр створено з метою забезпечення ефективної координації дій волонтерів та ініціативних волонтерських груп, діяльність яких спрямована на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19», - йдеться у повідомленні.

За словами керівника управління сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання ОДА Лілії Золкіної, велика кількість волонтерів та громадських організацій готові долучитись до протидії поширенню коронавірусу в регіоні, багато хто вже допомагає особам похилого віку, людям з інвалідністю. Підприємці долучилися до процесу виготовлення індивідуальних засобів захисту. Але є певні питання, які волонтери не можуть вирішити самостійно – саме для цього створено центр, куди можна буде звернутись і разом розв'язувати такі питання.

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«Центр також буде приймати звернення від людей, які мешкають у віддалених районах області, куди не можуть доїхати волонтери. Будемо вирішувати такі проблеми, перенаправляти звернення, передавати нашим координаторам у містах та районах», - наголосила Золкіна.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено 310 випадків Covid-19, з них 5 летальних. 5 хворих одужали.

Фото: dn.gov.ua