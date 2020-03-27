На Донеччині визначили напрямки допомоги великого бізнесу в боротьбі з коронавірусом

На Донеччині для великого бізнесу визначили напрямки, за якими він буде надавати допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Про це 27 березня повідомили на сайті Донецької ОДА.

«Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко провів зустріч з представниками великого бізнесу області, під час якої були розглянуті питання консолідації зусиль для недопущення поширення коронавірусу Covid-19... Очільник області повідомив, що наразі визначено п’ять напрямків, за якими бізнес буде надавати допомогу області», - йдеться у повідомленні.

За словами Кириленко, були визначені потреби області у вмпадку максимально негативного розвитку ситуації. Перелік необхідних засобів буде направлено меценатам, і вже вони визначать, яку частину потреб візьмуть на себе.

«Перш за все, ми маємо забезпечити медичних працівників, які безпосередньо будуть контактувати з хворими та візьмуть на себе основний удар. Звісно, область готувалась до протидії пандемії, і для цього були перенаправлені кошти з інших програм. Наразі ми маємо спільну проблему, і допомога бізнесу саме зараз є дуже доречною», - підкреслив керівник регіону.

Він повідомив, що поштовхом для діалогу з бізнесом стала зустріч Президента України Володимира Зеленського з представниками найбільших корпорацій країни.

Кириленко зазначив, що обласна влада бере на себе зобов’язання з розміщення людей на обсервацію та більшість основних питань із забезпечення діяльності медичних закладів. У той же час, є потреба у засобах індивідуального захисту, антисептиках, медичному обладнанні тощо.

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Кириленко наголосив, що наразі до співпраці долучились благодійні фонди та промислові підприємства північної частини області та міста Маріуполь, проте у подальшому й інші підприємства за бажанням зможуть долучитись до роботи з протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали. У Донецькій області зареєстровано два випадки захворювання коронавірусом.

Фото: Донецька ОДА.