МОН відстоюватиме фінансування розвиткових програм освіти і науки

Міністерство освіти і науки та профільний комітет ВР розуміють усю критичність ситуації в країні, однак виступають проти пропозицій Міністерства фінансів, які передбачають повне згортання розвиткових програм освіти і науки.

Про це йдеться в спільному листі МОН та профільного комітету ВРУ, що був надісланий Міністерству фінансів сьогодні, 27 березня 2020 року, повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки.

"Мінфін пропонує зменшити загальний обсяг фінансування освіти і науки на майже 5 млрд 847 млн 230,2 тис. грн. Ця сума включає усі розвиткові програми освіти і науки, серед яких субвенція НУШ, кошти на грантове фінансування науки через Нацфонд досліджень, базове фінансування науки в університетах та інші напрями підтримки трансформацій освіти і науки", - йдеться у повідомленні.

У додатку до листа МОН та профільний комітет вимагають зберегти на розвиток бодай програми загальним обсягом 1,7 млрд грн.

З-поміж них – програма грантового фінансування наукових досліджень через Національний фонд досліджень. Загалом її обсяг становить 525 млн 533,3 тис. грн, з яких Мінфін пропонує забрати 500 млн 338,7 тис. грн. Позиція Комітету ВРУ та МОН – повністю зберегти програму.

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"Забрати ці кошти – означає забрати будь-яке фінансування наукових досліджень в Україні. Це також означатиме неможливість української науки протидіяти пандемії коронавірусу Covid-19. Саме на грантовому фінансуванні розробки методів діагностики та виробництва тест-систем для детектування короновірусу Covid-19, молекулярного дизайну та синтезі нових лікарських засобів, санітарно-епідеміологічному аналізі особливостей поширення короновірусу Covid-19 та інших напрямках протидії пандемії коронавірусу керівництво Національного фонду досліджень готове зосередити грантове фінансування науки в 2020 році", – відзначається у поясненні в додатку до листа.

Не менш важливою для розвитку науки є програма базового фінансування науки в університетах, на яку було заплановано 400 млн грн. Важливо, щоб на цей напрям було збережено бодай 220 млн грн, щоб забезпечити кращих науковців мінімально потрібним обладнанням.

Ще одна принципова позиція – бодай часткове збереження субвенції для розвитку Нової української школи. Так, Мінфін пропонував зменшити її з 1,4 млрд грн до 361 тис грн. Позиція МОН та профільного комітету ВРУ – зберегти хоча б 1 млрд 60 млн грн, що спрямовані на обладнання шкіл до нового навчального року.

"Відсутність цих коштів поглибить нерівність серед учнів шкіл та завдасть серйозної шкоди впровадженню реформи НУШ", – йдеться у додатку до документа.

Зберегти хоча б частково просять також програму "Спроможна школа для кращих результатів", яка передбачена для обладнання опорних та великих шкіл. Усього в загальному фонді бюджету було передбачено 1,5 млрд грн на цю програму, просять зберегти бодай 500 млн грн.

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Принциповим також є розвиток закладів професійної освіти – програму розвитку навчально-практичних центрів в них пропонували прибрати повністю. МОН та профільний Комітет наполягають, що варто зберегти хоча б 100 млн грн з 259 млн грн, що були заплановані.

Хоча б 3 млн грн з 7,3 млн грн, що були заплановані, важливо зберегти для проведення сертифікації вчителів – нового механізму, який дозволяє кращим педагогам отримати 20% надбавки до зарплати. Процедура сертифікації педагогів цьогоріч вже розпочалася – наразі триває другий етап, в якому беруть участь 1045 педагогів. Ці кошти необхідні для завершення процесу сертифікації у 2020 році.

Також просять зберегти кошти на пільгові довгострокові кредити для здобуття вищої освіти, принаймні на ті, що вже встигли дати, бодай часткову надбавку для молодих вчителів та технічні роботи, зокрема для УЦОЯО, якому потрібне друкарське обладнання для проведення ЗНО цьогоріч.

"Ми виступаємо проти пропозицій Міністерства фінансів України, які позбавляють освіту та науку будь-яких шансів на розвиток та завдають непоправної шкоди майбутньому нашої країни. Саме від рівня освіти та науки залежить те, якою буде Україна в майбутньому, наскільки міцно вона буде стояти на ногах та чи витримає усі наступні виклики", – йдеться в офіційній позиції МОН та Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.