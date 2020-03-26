Зарплати депутатів ВР пропонують скоротити на користь Українського культурного фонду

Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко закликає парламентаріїв ухвалити законопроєкт щодо зменшення розміру їхньої заробітної плати, а зекономлені кошти спрямувати на потреби Українського культурного фонду.

Про це Гончаренко написав у Тelegram.

«Закликаю депутатів в негайному порядку підтримати мій законопроєкт про скорочення зарплати народних депутатів до 9 446 гривень, а зекономлені кошти переспрямувати для Українського культурного фонду», – зазначив він.

Відповідний законопроєкт №2040 «Про внесення зміни до Закону України "Про статус народного депутата України" щодо зменшення розміру заробітної плати» Гончаренко зареєстрував у Раді 3 вересня 2019 року.

Проєктом передбачається внесення змін до статей 32 та 33 закону «Про статус народного депутата України», відповідно до яких щомісячна заробітна плата народному депутату має нараховуватися в розмірі не більше двох мінімальних заробітних плат, встановлених законом про держбюджет на відповідний рік, депутату також компенсується вартість проїзду, оренди житла або винайму готельного номера, відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, у розмірі 18 прожиткових мінімумів.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до держбюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

Напередодні Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики закликав Мінфін не скорочувати фінансування діяльності Міністерства культури, молоді та спорту до проведення політичних консультацій. За інформацією парламентаріїв, Мінфін пропонуватиме, зокрема, урізати фінансування Держкіно (750 млн грн), Українського культурного фонду (500 млн грн), Інституту книги (150 млн грн), туризму (240 млн грн), а також витрати на програму «зшивання країни», реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програм інформполітики – на суму понад 500 млн грн.

25 березня, уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.