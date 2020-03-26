Комітет Ради виступає проти скорочення фінансування освіти та науки

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив проти скорочення фінансування освіти та науки.

Заяву Комітету оприлюднив у Facebook член Комітету Сергій Колебошин.

"Усвідомлюючи важливість створення Стабілізаційного фонду для боротьби з наслідками поширення вірусу Covid-19 та розуміючи необхідність скорочення непріоритетних статей видатків державного бюджету на 2020 рік, ми, депутати Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій, обурені пропозиціями Міністерства фінансів України щодо внесення змін до бюджету на 2020 рік, які призведуть до непоправних наслідків для України", - йдеться у заяві.

У Комітеті наголошують, що Мінфін пропонує фактично відмінити все фінансування освіти і науки, крім заробітних плат, а саме:

повністю відмінити фінансування наукових досліджень і наукового обладнання, підтримку пріоритетних напрямів наукових досліджень – скасувати повністю, при тому, що Академія наук досліджує Covid-19 і виготовляє тест-системи;

- гранти на дослідження через Національний фонд досліджень – скасувати повністю;

- придбання закладами вищої освіти і науковими установами обладнання – скасувати повністю;

- Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту – скасувати повністю.

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Також планується повністю відмінити фінансування Фонду розвитку закладів вищої освіти і будь-яких капітальних видатків на заклади вищої освіти.

В Комітеті нагадали, що після пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу планувалося направити кошти на протипожежні заходи.

Також майже повністю відмінити фінансування шкіл:

- Нова українська школа – повністю прибрати фінансування на нові меблі і обладнання, перепідготовку вчителів;

- програма "Спроможна школа для кращих результатів" - повністю прибрати фінансування на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт шкіл;

- повністю скасувати доплати молодим вчителям;

- значна частина коштів ДФРР цього року планувалася на побудову або реконструкцію дитячих садків і шкіл. Об’єкти освітньої інфраструктури ризикують залишитися недобудованими і в аварійному стані.

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Скоротити фінансування навчання лікарів:

- відміняється фінансування підвищення кваліфікації лікарів;

- відміняється реалізація механізму стажування лікарів-інтернів, безперервний професійний розвиток лікарів, єдиний державний кваліфікаційний іспит, заходи з контролю якості освіти.

Крім того серйозно скорочується фінансування:

- створення професійно-технічних навчально-практичних центрів;

- Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державної атестації та акредитації закладів освіти;

- всіх інвестиційних проєктів в університетах, наприклад, інвестиційного проєкту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету";

- відміняється створення "Музею науки" і значно скорочується фінансування Малої академії наук.

"Ми розуміємо необхідність перегляду бюджету у зв’язку з епідемією і готові спільно працювати над пошуком оптимального рішення. Але ми підтримуємо колег з Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики та виступаємо проти ідей, які ставлять під загрозу існування освіти, науки та культури в Україні. Закликаємо Мінфін утриматись від ухвалення рішень до проведення консультацій з депутатами профільного комітету та представниками Міністерства освіти та науки. Просимо Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля не допустити гуманітарної катастрофи в нашій державі. Також закликаємо наших колег з Комітету ВР з питань бюджету утриматись від розгляду пропозиції уряду без участі депутатів профільних комітетів", - наголошуються в заяві Комітету .

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.

25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

В Україні наразі 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.