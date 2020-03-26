Уряд пропонує скоротити фінансування Мінінфраструктури на 1,5 мільярда

У проєкті змін до державного бюджету на 2020 рік на фінансування Міністерства інфраструктури України планується виділити 3,4 млрд гривень замість 4,9 млрд гривень, передбачених на цей рік.

Це випливає з проєкту документа, який оприлюднив у Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

За його даними, у проєкті змін до Державного бюджету України на 2020 рік на фінансування Мінінфраструктури пропонується виділити 3, 411 млрд грн, тоді як раніше було передбачено 4,954 млрд грн.

Зокрема, буде скорочено фінансування апарату Мінінфраструктури - з 249,4 млн грн до 170,1 млн грн, а на забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів планується виділити 39 млн грн, а не 116,3 млн грн.

Згідно з оприлюдненим проєктом змін до держбюджету, також запропоновано зменшити фінансування Державного агентства інфраструктурних проєктів України - з 4,178 млрд грн до 2,715 млрд.

Фінансування заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм планують скоротити на 462 млн грн - із 3,167 млрд грн до 2, 715 млрд грн.

Також уряд пропонує скоротити фінансування Державної служби України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки) - з 129,3 млн грн до 128,5 млн грн та Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) - з 44,7 млн грн до 38 млн грн.

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Як повідомлялося, за дорученням уряду від 18 березня Міністерство фінансів розробляє зміни до державного бюджету на 2020 рік для спрямування коштів на протидію коронавірусу з непріоритетних державних програм.

Кабінет міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.

Станом на 10:00 26 березня в Україні було 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.