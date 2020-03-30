МОЗ створить онлайн-ресурс для лікарів

Міністерство охорони здоров'я створить онлайн-платформу, на якій лікарі зможуть проводити консультації стосовно конкретних випадків захворювання на COVID-19.

Про це на брифінгу 30 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зараз завершуємо питання із запуском дистанційної онлайн-платформи, яка дозволить нам розглядати кожен конкретний випадок, з консультацією національного експерта. І в прямому ефірі національні експерти будуть співпрацювати з європейською базою спеціалістів для того, щоб консультувати важкі випадки й приймати рішення щодо використання тих чи інших лікарських засобів і лікування”, - сказав Ляшко.

Він поінформував, що зараз є також дистанційні курси для лікарів та працівників бригад екстреної медичної допомоги, а також для лікарів первинної ланки, інфекціоністів, епідеміологів щодо надання меддопомоги при коронавірусній хворобі. Зокрема, такі курси доступні на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ.

Також для медиків працює окрема гаряча лінія, на якій вони зможуть отримати фахову консультацію фахівців національного рівня, додав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.