Визначили 240 лікарень "першої хвилі", які прийматимуть хворих на коронавірус

В Україні визначено 240 лікарень, які першими прийматимуть хворих на коронавірус.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було визначено лікарні так званою першої хвилі, їх понад 240, які призначені для прийому хворих з коронавірусною інфекцією. До цих лікарень можуть додаватися інші заклади .... Але ми говоримо про ті 240 закладів охорони здоров'я, які є в підпорядкуванні структурних підрозділів обласних державних адміністрацій. І саме вони будуть по маршруту пацієнта першими приймати хворих на коронавірус", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що ці лікарні доступні, їх перелік є на сайті МОЗ. Кожен самостійно може відслідкувати кількість апаратів штучної вентиляції легень, кількість лікарів, медичних працівників тощо.

Також Ляшко додав, що вчора біля цих лікарень були розгорнуті намети для санітарного сортування на випадок масового надходження хворих на коронавірус. "Ми не повинні запускати усіх до стаціонарного відділення, де проводити сортування. Саме в цих наметах будуть проводити сортування, і в стаціонари, які надалі стануть ізолятором, будуть запускатися тільки особи з коронавірусною хворобою. Всі інші хворі будуть сортуватися в наметах, за межами стаціонару. Це дозволить запобігти внутрішньолікарняному інфікуванню і відсортовувати легких і важких хворих", - сказав він.

В Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 30 березня у світі на коронавірус захворіли 722 202 особи, з них 151 766 одужали і 33 976 померли.