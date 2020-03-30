В Україні створили 567 мобільних бригад лікарів, які тестуватимуть на Covid-19 удома

В Україні вже створено 567 мобільних бригад лікарів, які виїжджатимуть на виклики додому до людей з підозрою на коронавірусну хворобу Covid-19.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі вже створено 567 мобільних бригад. Це ті бригади, які будуть виїжджати на місце дислокації пацієнта, забирати зразки і потім логістичними шляхами передавати їх до вірусологічних лабораторій, які проводитимуть дослідження. Система організована, алгоритми працюють", - сказав він.

Ляшко зазначив, що на першому етапі можливі нестиковки, але про це можна повідомляти для вчасного реагування на затверджені алгоритми і їх подальше напрацювання.

Як повідомляв Укрінформ, при центральних районних лікарнях будуть створені мобільні бригади лікарів, які виїжджатимуть на виклики додому до людей з підозрою на коронавірусну хворобу Covid-19.

В Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Станом на ранок 30 березня у світі на коронавірус захворіли 722 202 особи, з них 151 766 одужали і 33 976 померли.