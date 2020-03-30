Лікування Covid-19: МОЗ надасть лікарям нові рекомендації
Про це на брифінгу 30 березня повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У світі використовується досить багато різноманітних і різнопланових препаратів для лікування коронавірусної хвороби. ВООЗ до цього часу не затвердила жодного препарату, який призначено для специфічного лікування коронавірусної хвороби. В той же час проводяться певні клінічні дослідження, випробовуються препарати різних груп — протималярійні, проти ВІЛ-інфекції. Тому нами прийнято рішення і у нас створено при МОЗ при штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій експертна група, яка розглядає всі напрацювання Італії, Франції, Китаю. Спільно з Державним експертним центром ми до середи максимум запропонуємо нашим лікарям нові підходи в лікуванні коронавірусної хвороби, але це буде з певними критеріями — коли і які препарати застосовувати”, - сказав Ляшко.
Він нагадав, що 28 березня МОЗ оновило стандарт надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. В той же час, за його словами, у лікарів мають бути юридичні підстави використовувати лікарські засоби поза протоколом лікування.
Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.