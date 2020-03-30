Лікування Covid-19: МОЗ надасть лікарям нові рекомендації

На поточному тижні Міністерство охорони здоров'я надасть лікарям рекомендації стосовно нових підходів у лікуванні COVID-19 з урахуванням досвіду інших країн.

Про це на брифінгу 30 березня повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У світі використовується досить багато різноманітних і різнопланових препаратів для лікування коронавірусної хвороби. ВООЗ до цього часу не затвердила жодного препарату, який призначено для специфічного лікування коронавірусної хвороби. В той же час проводяться певні клінічні дослідження, випробовуються препарати різних груп — протималярійні, проти ВІЛ-інфекції. Тому нами прийнято рішення і у нас створено при МОЗ при штабі з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій експертна група, яка розглядає всі напрацювання Італії, Франції, Китаю. Спільно з Державним експертним центром ми до середи максимум запропонуємо нашим лікарям нові підходи в лікуванні коронавірусної хвороби, але це буде з певними критеріями — коли і які препарати застосовувати”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що 28 березня МОЗ оновило стандарт надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою. В той же час, за його словами, у лікарів мають бути юридичні підстави використовувати лікарські засоби поза протоколом лікування.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки. У світі, за даними Worldmeter, станом на ранок 30 березня зафіксовано 722 202 випадків коронавірусу, 151 766 людей одужали, 33 976 померли.