У Києві визначили лікарні для прийому "другої хвилі" хворих із коронавірусом
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Офіційний портал Києва.
"У столиці визначено госпітальні бази для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - заявив Поворозник.
Відтак, до "другої хвилі" увійшли:
- КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" (перепрофілювання інших корпусів);
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №3";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №4" (перепрофілювання відділень);
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №5";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №6";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №8";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №10";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №17".
Поворозник підкреслив, що пацієнтів із підозрою на COVID-19 першочергово приймають лікарні "першої хвилі". Він нагадав, що до "першої хвилі" увійшли сім лікарень (3 – для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних):
- КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4";
- КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";
- КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";
- КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";
- КНП "Київський міський пологовий будинок № 3";
- КНП "Київський міський пологовий будинок № 5".
"Наразі ми працюємо над забезпеченням обладнанням відділень та засобами індивідуального захисту для медичного персоналу лікарень і першої, і другої хвилі. Поки що на першій лінії працюють раніше визначені лікарні", – зазначив Поворозник.
Як повідомлялося, у Києві вже зареєстровано 161 випадок захворювання на коронавірус, помер 70-річний чоловік.
Всього в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19.