У Києві визначили лікарні для прийому "другої хвилі" хворих із коронавірусом

У Києві визначено госпітальні бази для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на COVID-19.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує Офіційний портал Києва.

"У столиці визначено госпітальні бази для прийому "другої хвилі" хворих із підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2", - заявив Поворозник.

Відтак, до "другої хвилі" увійшли:

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" (перепрофілювання інших корпусів);

КНП "Київська міська клінічна лікарня №3";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №4" (перепрофілювання відділень);

КНП "Київська міська клінічна лікарня №5";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №6";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №8";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №10";

КНП "Київська міська клінічна лікарня №17".

Поворозник підкреслив, що пацієнтів із підозрою на COVID-19 першочергово приймають лікарні "першої хвилі". Він нагадав, що до "першої хвилі" увійшли сім лікарень (3 – для дорослих, 2 – для дітей, 2 – для вагітних):

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м. Києва";

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 4";

КНП "Київська міська клінічна лікарня № 9";

КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня № 1";

КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня";

КНП "Київський міський пологовий будинок № 3";

КНП "Київський міський пологовий будинок № 5".

"Наразі ми працюємо над забезпеченням обладнанням відділень та засобами індивідуального захисту для медичного персоналу лікарень і першої, і другої хвилі. Поки що на першій лінії працюють раніше визначені лікарні", – зазначив Поворозник.

Як повідомлялося, у Києві вже зареєстровано 161 випадок захворювання на коронавірус, помер 70-річний чоловік.

Всього в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19.