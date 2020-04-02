У Кличка розповіли, як контролюватимуть осіб на самоізоляції

Моніторинговий центр контролює дотримання режиму самоізоляції телефоном, також до самоізольованої особи можуть приїхати з перевіркою.

Про це повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, інформує пресслужба КМДА.

"У Києві функціонує Моніторинговий центр контролю за дотриманням самоізоляції хворими в легкій формі, що лікуються вдома та контактерами з хворими. А також – правил обсервації людьми, які повернулися з країн, де зафіксовані випадки COVID-19", - повідомив він.

За його словами, у базі даних Центру, станом на 2 квітня, є близько 37 тисяч осіб. Це люди, які перетнули кордон, починаючи з 11 березня; особи, які захворіли на COVID-19 та ті, з ким контактували хворі.

«Телефоном спочатку виявляються контактери осіб, які мать коронавірусну хворобу. Цих контактерів попереджають про необхідність самоізоляції. Щодо інших осіб, окрім попередження про необхідність самоізоляції, також визначається, наскільки їм потрібна чи не потрібна допомога», – роз’яснив Бондаренко.

За його словами, контроль за дотриманням режиму самоізоляції буде здійснюватися кількома шляхами.

«Перший шлях – телефонний контакт. Але людина має розуміти, що окрім телефонного дзвінка, до неї можуть приїхати додому та перевірити, наскільки вона дотримується режиму самоізоляції. До людини можуть приїхати як представники Національної поліції, так і представники, наприклад, житлово-експлуатаційних організацій, або лікарі первинної ланки», – розповів Бондаренко.

Він нагадав, що штраф за недотримання режиму самоізоляції на сьогодні доволі значний. Нижня межа штрафних санкцій – 17 тис. грн.

Як повідомлялося, станом на 1 квітня співробітниками Національної поліції складено 62 протоколи за порушення режиму обсервації та самоізоляції.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.