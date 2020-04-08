Дві фабрики у Вінниці почали шити захисні комбінезони для медиків

У Вінниці дві швейні фабрики розпочали виробництво захисних комбінезонів для медиків.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

"У Вінниці на двох місцевих фабриках шиють для медиків захисні костюми. Колективи підприємств відгукнулись на пропозицію міського голови частково переорієнтувати виробництво для потреб медицини. Загалом міська рада замовила фабрикам 17 300 спеціальних захисних комбінезонів", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленнням, на підприємстві ПрАТ "Володарка" шиють 10 000, а на швейній фабриці "Поділля" - 7 300 захисних комбінезонів. Їх передадуть до медичних закладів міста (місячна потреба вторинної ланки медицини – 22 тис.).

На фабриці "Володарка" виробництво спеціального одягу для медиків розпочали у середу, 7 квітня. Тамтешні майстри вже викроїли перші 500 комбінезонів і сьогодні почали їх шити. Поступово об’єми виробництва планують збільшувати.

Це перший досвід працівників фабрики у пошитті спецодягу для медичного персоналу. Враховуючи соціальну спрямованість замовлення, костюми шиють майже за собівартістю.

Тканину для виготовлення захисних комбінезонів щільністю 60 г/кв.м, як вимагає стандарт для спецодягу, фабрика замовила у Харкові.

Окрім того, на замовлення міської ради фабрика шиє 42 000 марлевих пов’язок. Їх передадуть у медичні заклади та для працівників сфери критичної інфраструктури. Уже вдалося виготовити половину замовлення.

Швейні фабрики Вінниці шиють захисні костюми для медиків / Фото: Вінницька міська рада

Як повідомляло агентство, ПРАТ "Барський машинобудівний завод", що на Вінниччині, розпочав виробництво дезінфекційних рамок.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 206 нових випадків. На Вінниччині зафіксовано 89 випадків захворювання.