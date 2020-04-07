Лікарям вінницької “швидкої” передали засоби індивідуального захисту

У Вінниці у вівторок лікарі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали від спецфонду «СтопВірус» засоби індивідуального захисту - одноразові костюми, маски, щитки та респіратори.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні, 7 квітня, представники спецфонду «СтопВірус» передали для лікарів Вінницької філії обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 350 одноразових костюмів захисту, 500 респіраторів FFP 2, 3000 одноразових медичних масок, 200 захисних щитків для обличчя, 50 літрів концентрату дезінфікуючого засобу «Полідез» та три обприскувачі», - йдеться у повідомленні.

У Вінниці лікарі "швидкої" отримали засоби захисту від спецфонду "СтопВірус" / Фото: vmr.gov.ua

Зазначається, що щодня бригади Вінницької станції швидкої допомоги виїжджають близько 200 разів на виклики вінничан. За останній рік станція надавала екстрену допомогу практично кожному п’ятому мешканцю міста.

«Ми передаємо вам допомогу від усієї громади міста Вінниці. Зокрема, захисні комбінезони, які шиють у нашому місті. Сьогодні ми ще замовили бахіли, очікуємо на їх поставку. Також передаємо одноразові медичні маски та респіратори. Ми маємо сьогодні пишатися нашими вінничанами, бізнесом, владою, адже всі згуртувалися навколо цього питання і допомагають нашим медикам», - зазначив голова наглядової ради Благодійного фонду «Подільська громада» Андрій Дручинський.

Щодня бригади швидкої допомоги роблять близько десяти виїздів до пацієнтів з підозрою на коронавірус. У таких випадках медики потребують спеціального захисту найвищого ступеню.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.

На Вінниччині зафіксовано 81 випадок коронавірусу, в тому числі 55 - у Вінниці.