В Одесі мобільні бригади приїздять додому, щоб зробити ПЛР-тести

В Одеському центрі невідкладної медичної допомоги розпочала функціонувати служба для виклику телефоном 15-50 мобільної бригади для проведення діагностики коронавірусної інфекції COVID-19 вдома та забору біоматеріалу хворих для ПЛР-діагностики.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

"В Одесі, у структурі міського Центру невідкладної медичної допомоги 15-50, створено три мобільні бригади для проведення діагностики коронавірусної інфекції COVID-19 вдома. Уже відбувся перший виїзд мобільної бригади. Медики провели експрес-тест і забір біоматеріалу для ПЛР-діагностики, щоб з'ясувати, чи немає у пацієнта коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бригади виїжджатимуть до пацієнта для проведення діагностики COVID-19 на підставі звернення сімейного лікаря, педіатра, лікаря-консультанта колцентру 15-50 або медпрацівника Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Одеситам рекомендують телефонувати при появі симптомів гострої респіраторної інфекції своєму сімейному лікарю.

Мобільні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, медичним обладнанням, деззасобами та антисептиками, транспортним середовищем для ПЛР-діагностики та швидкими тестами на COVID-19. При транспортуванні біоматеріалів забезпечується необхідний температурний режим, тестування проводиться на базі імуновірусологічної лабораторії МОЗ в Одесі.

Співробітники Центру невідкладної медичної допомоги, які задіяні в тестуванні, пройшли інструктаж з правил використання засобів індивідуального захисту.

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Як повідомляв Укрінформ, медпрацівники, які входять до складу мобільних бригад, та зайняті безпосереднім лікуванням хворих з діагнозом COVID-19, отримуватимуть додаткові щомісячні муніципальні надбавки у розмірі від 5 до 10 тисяч гривень за рахунок міськбюджету.

У мерії уточнили, що згідно з наказом №759 МОЗ України від 31 березня 2020 року, з березня поточного року медики, задіяні в лікуванні COVID-19, отримуватимуть доплату з державного бюджету в розмірі трьох посадових окладів протягом усього періоду проведення заходів з запобігання виникненню і поширенню, локалізації та ліквідації спалахів пандемії COVID-19.

Фото: omr.gov.ua