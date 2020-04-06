В Одесі підтвердили ще три випадки коронавірусу

В Одесі лабораторно підтверджено коронавірус ще у трьох людей.

Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook.

"Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985р.н. та двох чоловіків 1941р.н та 1959р.н. За словами пацієнтів, жоден з них за межі країни не виїжджав", - написав він.

Куций додав, що зараз хворі отримують медичну допомогу та надають дані про коло контактних осіб.

Таким чином, на цей час на Одещині лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19, поінформував голова ОДА.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 6 квітня зареєстровано 1319 випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 людей одужало.

фото: АА