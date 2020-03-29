З Китаю прибув вже другий літак із засобами захисту для лікарів та силовиків

В аеропорт «Бориспіль» прибув вже другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції та військових.

Про це у Facebook написав заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 Кирило Тимошенко.

«Другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції, військових вже у Борисполі. 300 тис распіраторів, 35 тис костюмів захисту 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїзжає в кожен регіон України», - повідомив він.

Літак з Китаю у Борисполі / Фото: Кирило Тимошенко, Facebook

Тимошенко також додав, що літак вночі вилітає за наступним вантажом до Китаю.

"З вівторка будемо мати два додаткових літака, Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також вночі очікуємо на 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - сказав урядовець.

У світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.