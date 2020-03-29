З Китаю прибув вже другий літак із засобами захисту для лікарів та силовиків

З Китаю прибув вже другий літак із засобами захисту для лікарів та силовиків

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Укрінформ
В аеропорт «Бориспіль» прибув вже другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції та військових.

Про це у Facebook написав заступник керівника Офісу Президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню Covid-19 Кирило Тимошенко.

«Другий літак з Китаю із засобами захисту для лікарів, поліції, військових вже у Борисполі. 300 тис распіраторів, 35 тис костюмів захисту 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїзжає в кожен регіон України», - повідомив він.

Літак з Китаю у Борисполі / Фото: Кирило Тимошенко, Facebook

Тимошенко також додав, що літак вночі вилітає за наступним вантажом до Китаю.

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"З вівторка будемо мати два додаткових літака, Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також вночі очікуємо на 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - сказав урядовець.

У світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

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