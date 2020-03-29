У світі зафіксували 664 тисячі випадків Covid-19, одужали - 142 тисячі осіб

У світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

Про це повідомляє Worldоmeters.

Згідно з цими даними, коронавірус поширився на 199 країн, сьогодні в світі зареєстровано 1239 нових випадків і 33 смерті.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксували в Австралії — 334, в результаті чого кількість хворих в країні зросла до 3 969, з них 16 смертей і 170 випадків одужання.

Країною-рекордсменкою за кількістю зафіксованих випадків на сьогодні є США, де захворіли 123 776 осіб (198 нових), сьогодні там зафіксували 8 нових смертей (загалом їх 2 229), а одужала 3 231 людина.

В Італії та Іспанії, як і раніше, було зафіксовано найбільшу кількість смертей — 10 023 і 5 982 відповідно. При цьому в Італії кількість випадків Covid-19 становить 92 472, 12 284 людини одужали, а в Іспанії 73 235 хворих, видужала 12 285.

У Китаї сьогодні зафіксували 45 нових випадків (всього 81 439) і 5 смертей (всього 3 330), вилікувалися 75 448 осіб.

В Ірані і Франції захворіло 35 408 і 37 575 осіб відповідно, померли 2517 і 2314, у Великій Британії 17 089 хворих і 1019 смертей.

У Швейцарії зафіксовано 14 076 випадків і 264 летальних результати, 1595 осіб одужали.

У Південній Кореї сьогодні зафіксували 105 нових випадків (9 583 в цілому) і 8 нових смертей (152 всього), 5 033 людини видужала.

В Угорщині зафіксували 65 нових випадків (408 всього) і 2 нових смерті (всього 13), 34 людини вилікували.

У Литві зареєстрували 43 нових випадки (437 всього), в Чехії — 32 (2 663 всього), Узбекистані 29 нових (133 всього), Казахстані 23 (251 всього), в Норвегії 17 (4 032 всього).

Більше трьох тисяч хворих зафіксовано в таких країнах, як Бразилія, Ізраїль і Швеція, більше двох тисяч — в Ірландії, Малайзії і Данії, до цієї позначки наближаються Чилі, Люксембург і Еквадор.

В Японії та Польщі зафіксовано 1693 і 1638 випадків, в Пакистані та Румунії — 1495 і 1452 відповідно.

В Україні зареєстровано 356 випадків Covid-19, з них 9 летальних, п'ять осіб одужали.