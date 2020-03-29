Кількість померлих від Covid-19 у США перевищила 2 тисячі

За останні три дні кількість померлих від коронавірусної інфекції в США зросла вдвічі, перевищивши 2 тисячі.

Попри карантинні заходи значно зросла й кількість інфікованих американців, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У суботу показник смертності в США від Covid-19 подолав двотисячну позначку, і за останніми офіційними даними сягнув 2026 осіб.

Водночас за добу кількість інфікованих у США зросла зі 100 тис. до понад 121 тис. людей. Від початку пандемії одужали після хвороби 1072 пацієнти.

Загалом у світі підтверджено понад 660 тис. випадків Covid-19, 30 652 хворих померли, майже 140 тис. вилікувалися.

За останніми даними, в Україні підтверджено 356 випадків коронавірусу. Дев'ять хворих померли, п'ятеро одужали.

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