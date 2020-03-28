В Україні підтвердили 356 випадків коронавірусу, дев'ять - летальних

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом в Україні підтверджено 356 випадків Covid-19.

Про це у Facebook інформує Центр громадського здоров'я.

"Протягом доби отримано 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загалом в Україні зафіксовано дев'ять летальних випадків від Covid-19. П'ятеро людей уже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За даними лише вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ, досліджено більше 1200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри.

"В Україні аналізують не лише зразки людей, яким установлено підозру, а й контактних осіб", - наголошують у ЦГЗ.