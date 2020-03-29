В Україні підтвердили 418 випадків Covid-19

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України та обласних лабораторних центрів загалом у країні підтверджено 418 випадків Covid-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків Covid-19. Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаївщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.

Випадки підтверджено у таких областях України:

Вінницька обл. — 22 випадки;

Волинська обл. — 2 випадки;

Дніпропетровська обл. — 6 випадків;

Донецька обл. — 2 випадки;

Житомирська обл. — 5 випадків (1 летальний);

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 випадок (3 летальних);

м. Київ — 82 випадки;

Київська обл. — 45 випадків;

Кіровоградська обл. - 4 випадки;

Львівська обл. — 5 випадків;

Луганська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 8 випадків;

Полтавська обл. — 1 випадок;

Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);

Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 1 випадок;

Черкаська обл. — 46 випадків;

Чернівецька обл. — 59 випадків (1 летальний);

Чернігівська обл. — 1 випадок.

Усього зафіксовано 9 летальних випадків від Covid-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.

Фото: AA