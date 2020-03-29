В Україні підтвердили 418 випадків Covid-19
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків Covid-19. Протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаївщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.
Випадки підтверджено у таких областях України:
Вінницька обл. — 22 випадки;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 6 випадків;
Донецька обл. — 2 випадки;
Житомирська обл. — 5 випадків (1 летальний);
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 випадок (3 летальних);
м. Київ — 82 випадки;
Київська обл. — 45 випадків;
Кіровоградська обл. - 4 випадки;
Львівська обл. — 5 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 8 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);
Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 1 випадок;
Черкаська обл. — 46 випадків;
Чернівецька обл. — 59 випадків (1 летальний);
Чернігівська обл. — 1 випадок.
Усього зафіксовано 9 летальних випадків від Covid-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Як повідомлялося, за даними Worldmeters, у світі станом на ранок 29 березня зафіксовано 664 318 випадків коронавірусу, з них 30 890 летальних, 142 368 осіб одужали.
Фото: AA