Надзвичайна ситуація: Київська ОДА працюватиме 24/7

У зв’язку з поширенням на території Київської області коронавірусу Covid-19 Київська обласна державна адміністрація переходить на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомляє сайт ОДА.

"З 26 березня усі служби і департаменти, які відповідають за життєдіяльність в умовах надзвичайної ситуації починають працювати в режимі 24/7. Це означає, що відповідальні чергові будуть знаходитися на своїх місцях 24 години на день 7 днів на тиждень", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що 24 березня свою роботу розпочав Антикризовий центр допомоги Київщині. Цей дорадчий орган спрямований на об’єднання зусиль влади та бізнесу у боротьбі з подальшим поширенням коронавірусу. Працює Центр на базі Документ-сервісу «Готово!».

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 25 березня запровадив режим надзвичайної ситуації в усій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19.

Станом на 10:00 26 березня в Україні 156 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав та виписаний з лікарні.