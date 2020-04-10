У Києві 348 підтверджених випадків коронавірусу – Кличко

У столиці 348 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Серед киян, що захворіли за минулу добу, двоє медиків.

Про це під час брифінгу зазначив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість киян, що захворіли на коронавірус за минулу добу збільшилась на 13 людей. Загалом у столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - сказав Кличко.

За його словами, серед тих, що захворіли: 8 жінок віком від 21 до 91 років та 14-річна дівчина. Також захворіли 4 чоловіків - від 35 до 71 року.

Мер додав, що до лікарень столиці госпіталізували трьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медикiв.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано 2203 випадків захворювання на COVID-19. За добу було зафіксовано 311 нових випадків.