У Кличка підтвердили, що список із адресами "хворих" киян - фейк

У Київській міській державній адміністрації підтвердили, що інформація про адреси будинків у Києві, де нібито виявлені хворі на коронавірус, не відповідає дійсності.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

"У мережі час від часу поширюється неправдива інформація про киян, які захворіли на коронавірус. Зокрема, нещодавно з’явилися списки адрес, де начебто живуть люди з підтвердженим діагнозом Covid-19. Зазначу, ця інформація не відповідає дійсності", - сказав Поворозник.

За його словами, за зверненням міста правоохоронні органи перевіряють можливі джерела її розповсюдження.

"Нагадаю, у місті працює Моніторинговий центр з протидії поширення Covid-19, фахівці якого співпрацюють з групами ризику, наразі це понад 40 тисяч киян. Завдання центру – максимально попередити розповсюдження захворювання", - сказав він.

Він підкреслив, що уся інформація про киян, які перебувають у базі Моніторингового центру, захищена та не потрапить у відкритий доступ.

"Закликаю не поширювати недостовірну інформацію. Усі дані щодо захворюваності на коронавірус, обмежувальні заходи, введені міською владою для протидії поширенню захворювання, розміщено на офіційному сайті КМДА. У нинішніх умовах ми маємо об'єднати зусилля у боротьбі з захворюванням, а не поширювати фейки", - зазначив Поворозник.

Як повідомляв Укрінформ, у Службі безпеки України заявили, що інформація видання "Вести", у якій наведено адреси будинків у Києві, де нібито виявлені хворі на коронавірус, - черговий фейк.

Як повідомлялося, 8 квітня видання "Вести" опублікувало матеріал з адресами нібито хворих на коронавірус киян. Видання стверджує, що ці дані отримало від «джерел у медичних колах» і що "не має мети посіяти паніку". А свою публікацію пояснює двома причинами: щоб кияни мали уявлення про масштаби епідемії в столиці та щоб мешканці будинків, де є спалахи, і навколишніх мікрорайонів не ігнорували карантин.