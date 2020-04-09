Кличко пояснив, чому дані Києва про кількість хворих відрізняються від даних МОЗ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що дані щодо кількості хворих на коронавірус у міської влади та Міністерства охорони здоров'я відрізняються через різний алгоритм підрахунку та подачі інформації.

Про це він сказав на брифінгу 9 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас різний алгоритм підрахунку та подачі інформації: ми отримуємо дані від Державної установи "Міський лабораторний центр МОЗ України" оперативно пізно ввечері. Одразу після завершення лабораторних досліджень зразків, що надали в установу, і після обробки даних", - сказав Кличко.

Водночас МОЗ, за його словами, отримує цю інформацію вранці наступного дня. "І, скоріш за все, враховує її вже в статистику наступного дня", - зазначив Кличко.

Він наголосив, що інформацію, яку надає столична влада, вона отримує від фахівців, які досліджують зразки.

"Інформація ця деталізована, із зазначенням скільки захворіло жінок, скільки дітей, скільки чоловіків. Ми робимо все, щоб щодня надавати киянам оперативну і достовірну інформацію", - зазначив мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, раніше сьогодні на брифінгу Кличко заявив, що в Києві зафіксовано вже 335 випадків захворювання на COVID-19. Водночас за даними МОЗ, у столиці станом на ранок 9 квітня зафіксовано 300 випадків.

Усього в Україні, за даними МОЗ, було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.