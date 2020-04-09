У Києві за добу виявили ще 41 випадок коронавірусу, з них - двоє медиків

У Києві зафіксовано вже 335 випадків захворювання на COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилась майже втричі у порівнянні з попередніми днями - на 41 людину. З них - двоє медиків. За добу, що минула, у столиці ще один випадок, на жаль, летальний" - сказав Кличко.

Загалом, за його словами, у Києві станом на 9 квітня 335 підтверджених випадків COVID-19.

"Серед тих, хто захворіли за минулу добу: 11 жінок віком від 26 до 71 року та дівчинка, якій пів року, і 29 чоловіків - від 36 до 70 років. До лікарень столиці госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем медиків", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, за даними МОЗ, в Україні станом на ранок 9 квітня було зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них у Києві - 300.