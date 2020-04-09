У Києві ще один священник захворів на COVID-19

У намісника Свято-Троїцького Іонинського монастиря УПЦ МП в Києві єпископа Йони (Черепанова) виявили коронавірус.

Про це він сам повідомив у Facebook.

"Друзі, ось і мене торкнулася світова епідемія. Після недільної служби на вулиці у мене піднялася температура, в понеділок вона дійшла до 38 і я вирішив, про всяк випадок, зробити тест. Учора стало відомо, що він позитивний. Зараз самопочуття в нормі, вранці було 36,7. Перебуваю в повній ізоляції. Служби в монастирі проходять своєю чергою, але без парафіян, оскільки ботсад закритий на карантин. Де заразився - не знаю. За такої кількості контактів, як у мене, це не дивно...", - написав Йона.

За словами намісника, зараз він перебуває під контролем лікарів, монастирськими справами займається у віддаленому режимі.

Як повідомлялося, раніше, 6 квітня, мер Києва Віталій Кличко підтвердив чотири випадки зараження коронавірусом у Києво-Печерській Лаврі.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.