У Києво-Печерській лаврі виявили чотири випадки коронавірусу

У Києво-Печерській лаврі зафіксували чотири випадки COVID-19.

Про це на щоденному брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Чотири випадки захворювання – у Києво-Печерській лаврі", - розповів він.

За словами Кличка, за минулу добу коронавірус виявили у 22 киян. Дев’ятьох із них госпіталізували, 13 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом, у столиці вже 267 підтверджених випадків COVID-19.

В Україні станом на ранок 6 квітня зафіксовано 1319 випадків коронавірусу.