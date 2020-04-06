Експрес-тести пройшли майже 2600 киян - Кличко

Експрес-тести пройшли майже 2600 киян - Кличко

Укрінформ
У Києві експрес-тестами протестовано майже 2600 киян.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні експрес-тестами протестовано майже 2600 киян, лабораторне дослідження зроблено на 2124 зразки", - сказав Кличко.

За його словами, Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 97 зразків.

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Столичний голова зазначив, що із загальної кількості по Україні - з 5800 ПЛР-тестів – майже 40% зроблені в Києві.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві підтверджено 267 випадків на захворювання COVID-19

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