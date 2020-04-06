Експрес-тести пройшли майже 2600 киян - Кличко

У Києві експрес-тестами протестовано майже 2600 киян.

Про це на брифінгу поінформував мер Києва Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні експрес-тестами протестовано майже 2600 киян, лабораторне дослідження зроблено на 2124 зразки", - сказав Кличко.

За його словами, Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 97 зразків.

Столичний голова зазначив, що із загальної кількості по Україні - з 5800 ПЛР-тестів – майже 40% зроблені в Києві.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на сьогодні в Києві підтверджено 267 випадків на захворювання COVID-19