Список з адресами "хворих" на COVID-19: поліція перевіряє публікацію

Правоохоронці ретельно перевіряють такі факти, як публікація у ЗМІ списків з адресами киян, де нібито були виявлені хворі на COVID-19.

Про це Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

«При виявленні таких фактів столична поліція відразу реагує на такі факти, перевіряє ретельно всю інформацію, зокрема, не тільки ми, а ще й інші правоохоронні органи. Ця інформація ретельно перевіряється, після чого їй надається правова оцінка», - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, 8 квітня видання «Вести» опублікувало матеріал з адресами нібито хворих на коронавірус киян. Видання стверджує, що ці дані отримало від «джерел у медичних колах» і що «не має мети посіяти паніку». А свою публікацію пояснює двома причинами: щоб кияни мали уявлення про масштаби епідемії в столиці та щоб мешканці будинків, де є спалахи, і навколишніх мікрорайонів не ігнорували карантин.

Зі свого боку, в СБУ заявили, що інформація видання «Вести», у якій наведено адреси будинків у Києві, де нібито виявлені хворі на коронавірус, - це черговий фейк.