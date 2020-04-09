СБУ: Список з адресами «хворих» на COVID-19 киян - фейк

У Службі безпеки України заявили, що інформація видання «Вести», у якій наведено адреси будинків у Києві, де нібито виявлені хворі на коронавірус, - це черговий фейк.

Таку відповідь дали кореспонденту Укрінформу в СБУ.

«Це черговий фейк», - сказали у відомстві.

Як повідомлялося, 8 квітня видання «Вести» опублікувало матеріал з адресами нібито хворих на коронавірус киян. Видання стверджує, що ці дані отримало від «джерел у медичних колах» і що «не має мети посіяти паніку». А свою публікацію пояснює двома причинами: щоб кияни мали уявлення про масштаби епідемії в столиці та щоб мешканці будинків, де є спалахи, і навколишніх мікрорайонів не ігнорували карантин.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-пресконференції прокоментував псевдосписки заражених коронавірусом, які тиражуються в інтернеті. Він повідомив, що дані про київських пацієнтів, хворих на коронавірус, містяться в базі Моніторингового центру з протидії поширенню COVID-19, ця інформація захищена та не потрапляє у відкритий доступ.

Станом на 9:00 9 квітня в Україні 1892 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нові випадки. У Києві - 300 випадків.