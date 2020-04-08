За час карантину в Україні одружилися понад 5 тисяч пар
Про це розповіла заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук, інформує пресслужба відомства.
«За час карантину уклали шлюб більше 5 тисяч пар закоханих», - сказала Оніщук.
Зокрема, уточнила вона, одружилося 5 138 пар та проведено 1 753 державних реєстрацій розірвання шлюбу.
Заступник міністра нагадала, що громадяни мають можливість, не відвідуючи відповідні відділи, подавати документи з питань державної реєстрації шлюбу чи розірвання шлюбу, а також отримувати консультації з цих та інших питань через мережу Інтернет з використанням вебпорталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану».
«Так, за період карантину через даний сервіс було подано 708 заяв про шлюб та 100 заяв про розірвання шлюбу», - зазначила Оніщук.
Вона зауважила, що у разі неможливості подати заяву через вебпортал з 8 квітня 2020 громадяни зможуть прийти на прийом до відповідного відділу ДРАЦС за попереднім записом по телефону.
Такі заходи запроваджені з метою недопущення поширення коронавірусної хвороби та збереження здоров’я громадян, інформують у відомстві.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.