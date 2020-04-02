На Буковині кількість інфікованих перевищила 140

У Чернівецькій області підтвердили 39 нових випадків інфікування коронавірусом. Один хворий помер, один - одужав.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні ми отримали нові результати аналізів нашого обласного лабораторного центру. Станом на сьогоднішній вечір маємо 39 нових осіб, інфікованих коронавірусною інфекцією. Таким чином, загальна кількість інфікованих у нашій області сягнула цифри 143", - сказав Осачук.

Він також повідомив, що 1 квітня померла мешканка Чернівецької області, яка хворіла на коронавірус, і водночас відзначив, що один пацієнт одужав.

"Окрім втрат, яких ми зазнаємо від цієї хвороби, маємо також і сталу динаміку виліковування від коронавірусної інфекції. Сьогодні ще один пацієнт отримав другий негативний результат тесту та покинув лікарняну палату", - додав очільник ОДА.

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки Covid-19. 20 хворих померли, 13 одужали.