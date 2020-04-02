Українські вчені підказали медикам “ноу-хау” проти COVID-19

За порадою науковців Івано-Франківського національного медичного університету на Прикарпатті вирішили застосовувати для допомоги хворим з COVID-19 дихальні апарати СІПАП.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу сказав в.о. голови Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора ми провели разом з професорами медичного університету розмову, щоб вчені включились до протидії коронавірусу та надали свої рекомендації для лікування COVID-19. З урахуванням медичної думки, ми провели додатково засідання штабу з питань НС…. прийнято рішення масово забезпечувати медичні заклади простими дихальними апаратами СІПАП, які будуть використовувати для надання першої допомоги хворим на COVID-19», - повідомив Федорів.

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Він зауважив, що ціна таких апаратів сягає від 27 до 33 тис. грн. Також він зазначив, що головним завданням лікувальних закладів нині є оперативно ревізувати наявність кисню та приведення усіх кисневих апаратів і клапанів у робочу готовність.

«Думаю, що спільно з органами місцевого самоврядування, їхніми коштами та тими, які надають благодійні організації та меценати, таку елементарну роботу можна зробити. На думку вченої спільноти медичного університету, вона надасть дієву допомогу», - зауважив Федорів.

СІПАП-терапія і апарат СІПАП були запропоновані та введені в клінічну практику в 1981 році австралійським лікарем - професором Коліном Салліваном для лікування обструктивного апное сну. СІПАП являє собою невеликий компресор, який подає постійний потік повітря під певним тиском у дихальні шляхи через гнучку трубку і герметичну носову маску. В даний час СІПАП-терапія використовується при лікуванні хропіння, апное сну, артеріальної гіпертонії, дихальної недостатності, серцево-судинних захворювань, денної сонливості, ожиріння, імпотенції, цукрового діабету, безсоння, депресії.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.