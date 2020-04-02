В Австралії тестують дві вакцини від коронавірусу

Австралійські вчені розпочали лабораторні випробування двох потенційних вакцин від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

«Вакцини, створені Оксфордським університетом та американською компанією Inovio Pharmaceutical, були схвалені для тестування на тваринах Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Національне наукове агентство Австралії оцінить, чи працюють вакцини і чи будуть вони безпечні для людини», - йдеться у повідомленні.

Зразки вакцини тестують на тхорах. За словами вчених, перші результати випробувань на тварин очікуються до червня.

Загалом у світі зараз розробляється щонайменше 20 вакцин від Sars-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19.

Як зазначається, перше випробування на людях відбулося минулого місяця у США, однак йому не передувало випробувань на тваринах.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.