Розробка вакцини проти COVID-19: нідерландські вчені знайшли антитіло

У Нідерландах спостерігається активізація діяльності наукового середовища щодо боротьби з COVID-19.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Група дослідників Утрехтського університету спільно з колегами з Медичного центру Erasmus та біотехнологічної компанії "Harbour BioMed" (Нідерланди) розробили антитіло, яке здатне інгібувати новий коронавірус (SARS-CoV-2). Наразі дослідження рецензується науково-технічним виданням "Nature". Група вчених Медичного центру Лейденського університету спільно з біотехнологічною компанією "Janssen" (Нідерланди) працюють над розробкою вакцини та медичних препаратів проти COVID-19. Університет веде активну комунікацію з іноземними дослідниками. За наявними даними, розроблена спеціалістами Лейденського університету вакцина проти коронавірусу буде випробуватись спільно з фармацевтичним філіалом американської компанії "Johnson & Johnson". За даними експертів, випробування вакцини може тривати більше одного року", - сказав Ченцов.

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За його словами, в університетських лікарнях у містах Наймеген та Утрехт проводять дослідження щодо можливості використання для медичного персоналу вакцини проти туберкульозу у боротьбі з коронавірусом. На думку експертів, вакцина проти туберкульозу зміцнює імунну систему, тому послаблює вплив коронавірусу на організм. А студенти та дослідники Делфтського технічного університету опрацьовують можливість виготовлення недорогого та легкого в експлуатації апарату ШВЛ (апарат штучної вентиляції легень).

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.