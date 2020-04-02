З Нідерландів спецрейсами повернулися близько 800 українців

З аеропорту "Схіпхол", що біля Амстердама, до Києва спецрейсами авіакомпанії МАУ повернулося близько 800 українців.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“З 19 до 27 березня компанією МАУ забезпечено повернення близько 800 наших співвітчизників в Україну спеціальними чартерними рейсами Амстердам-Київ. Серед них були не тільки ті, хто перебував у Нідерландах, а й транзитні пасажири, які поверталися в Україну з віддалених точок світу”, - сказав Ченцов.

Він зазначив, що частина громадян повернулася авіамаршрутом Амстердам-Мінськ із подальшим наземним переїздом.

“Після призупинення прямого авіасполучення ми рекомендуємо громадянам повертатися додому цим маршрутом, або наземним сполученням через гуманітарний коридор Нідерланди-Німеччина-Австрія-Угорщина-Україна. На даний момент продовжується робота з громадянами України, які залишаються на території Нідерландів. У нашому так званому “евакуаційному списку” зараз зареєстровано 220 осіб”, - наголосив дипломат.

За його словами, в посольстві, як і у всіх українських дипустановах, було створено групу “Захист” у Facebook, де координують допомогу, підтримку та захист громадян України, які не можуть повернутися на Батьківщину.

Ченцов додав, що, крім проблеми продовження терміну перебування в Нідерландах, є ще питання медичного страхування, лікування тощо.

“Намагаємося реагувати на нові проблеми та виклики, працюємо з нідерландською стороною над вирішенням питань, що постають перед українськими громадянами, які змушені залишитися в Нідерландах”, - сказав посол.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.