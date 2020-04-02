У Нідерландах на коронавірус захворіла українка - посол

У Нідерландах серед хворих на коронавірус є одна громадянка України.

Про це в інтерв’ю кореспонденту Укрінформу в Гаазі повідомив посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

“Одна громадянка України, її чоловік, громадянин Нідерландів, та дитина захворіли на коронавірус, вони перебувають в ізоляції вдома і проходять спеціальний курс лікування. Посольство підтримує з ними контакт, стан здоров’я цієї родини покращується”, - сказав Ченцов.

Він також розповів, що у Нідерландах, як і в більшості країн світу, виникла ситуація з недостатньою спроможністю одночасного проведення високоточних лабораторних ПЛР-тестів великій кількості людей.

“Лабораторні тести у Нідерландах робляться лише за наявності симптомів, які свідчать про важкий перебіг хвороби, та пацієнтам з найуразливіших категорій. За рекомендацією Національного інституту громадського здоров’я та довкілля, пацієнтів із неускладненими ознаками захворювання відправлять на самоізоляцію. У разі погіршення самопочуття слід телефоном проконсультуватися з лікарем загальної практики, який і ухвалює рішення щодо подальших кроків”, - зазначив він.

Дипломат наголосив, що у Нідерландах діє страхова медицина, а вартість медичних послуг є доволі високою. Тож "безвіз" жодним чином не позбавляє подорожуючих необхідності мати дійсний поліс медичного страхування.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби.

Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня. Це стосується і подій, на які збирається менш як 100 осіб. Людей закликали не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Фото: АА