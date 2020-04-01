У Нідерландах за добу зафіксували понад тисячу нових випадків коронавірусу, 134 померлих

У Нідерландах за минулу добу кількість хворих на коронавірус (COVID-19) зросла на 1 019 випадків, померли ще 134 людини.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

«134 людей померли (за останню добу від COVID-19 – ред.)», - зазначили в установі.

Загальна кількість померлих становить 1 173 осіб.

В Інституті також додали, що за останні 24 години в країні зросла кількість хворих на 1 019 людей.

Таким чином загалом у країні від COVID-19 захворіли 13 614 осіб.

Раніше стало відомо, що у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

За даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.

В Україні зафіксовано 669 випадків Covid-19, з яких 17 летальних, 10 пацієнтів одужало.