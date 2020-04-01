У Франції протестують препарат, що має допомогти тяжким пацієнтам з COVID-19

Препарат на основі гемоглобіну морських хробаків, який здатний доставляти в 40 разів більше кисню, ніж гемоглобін людини, можна використовувати для допомоги пацієнтам з тяжкими ускладненнями COVID-19. У Франції 10 пацієнтів дали дозвіл на клінічні випробування.

Про це повідомляє французьке видання Le Express з посиланням на інформації. компанії Hemarina.

Бретонські науковці вважають, що кров морських хробаків Arenicolaes – це нова надія допомогти серйозним випадкам захворювання на коронавірус, йдеться у публікації. Відео з науковим поясненням дії молекул компанія оприлюднила в Інтернет.

За даними видання, 10 пацієнтів із COVID-19 згодні пройти тестування препарату в клінічного випробування. Усім їм введуть розчин, призначений для пацієнтів, які страждають на гострий респіраторний дистрес-синдром (ГРДС - загрозливе для життя запальне ураження легень), що виробляється з гемоглобіну морського черв‘яка.

За словами керівника Hemarina, доктора біологічних наук Франка Зала, фахівці компанії чекають на рішення Комітету захисту пацієнтів (CPP), знаючи, що Національне агентство з безпеки лікарських засобів та медичних препаратів (ANSM) вже підтвердило результати випробування.

Зал додав, що продукт з назвою HEMO2life вже пройшов випробування у США на людях з мозковою гіпоксією. «Принцип залишається тим самим. Крім того, HEMO2life вже використовується під час трансплантації нирок», - запевнив Франк Зал.

Hemarina має намір відправити 100 доз розчину до паризьких лікарень Жоржа Помпіду та де-ла-Пітьє-Салптрієре, які невдовзі почнуть клінічні випробування. Компанія вже заявила, що у разу успіху готова одразу надати 5 тис. доз розчину та може у короткий проміжок часу виробити додатково 15 тис. доз.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 873 008, з них летальних - 43 275, одужало 184 596 осіб.