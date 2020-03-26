Японці обіцяють вакцину за 9-18 місяців

Базований у Відні японський фармакологічний концерн Takeda сподівається вже через 9-18 місяців завершити розробку вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2, базованої на антитілах з плазми крові пацієнтів, які одужали від Covid-19.

Про це повідомляє австрійський суспільний телерадіомовник ORF.

"Ми очікуємо, що наш препарат буде затверджений вже протягом 9-18 місяців", - заявив провідний вірусолог Takeda Томас Крайль.

За його словами, концерн, який спеціалізується на розробці отриманих з донорської плазми медикаментів, раніше вже займався розробкою основаних на антитілах препаратів проти "пташиного" та "свинячого" грипу і досяг в цьому значних успіхів. Тепер Takeda реалізує проєкт з розробки вакцини від SARS-CoV-2.

"Ми хочемо попросити пацієнтів, у яких було Covid-19 і які повністю пережили інфекцію і зараз здорові, здати плазму. З цієї плазми шляхом" фракціонування" будуть сконцентровані та збережені антитіла. Потім хворі пацієнти отримають антитіла з плазми у концентрованому вигляді ", - заявив Крайль.

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Щоправда, наразі невідомо, скільки антитіл можна отримати з плазми крові осіб, які пережили Covid 19, як і скільки цих антитіл потрібно для лікування пацієнта.

Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні у світі розробляються щонайменше 20 вакцин проти коронавірусу.